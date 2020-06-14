Девочка пострадала при взрыве газового баллона в гараже в Красноярске

https://static.news.ru/photo/02d0ddbc-adf8-11ea-ab83-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС Красноярского края

Газовый баллон разорвался в гаражном кооперативе на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» в Кировском районе Красноярска, пострадали два человека.

О происшествии стало известно около двух часов ночи по местному времени 14 июня. Взрывом повреждены несущие конструкции двух гаражных боксов, но пожара не было, сообщает «НьюсЛаб».

В результате ЧП пострадали двое, в том числе, 14-летняя девочка. Второй потерпевший — мужчина 27 лет. Они доставлены в местную больницу с ожогами.

По факту взрыва ведётся проверка, на месте работали 11 человек, в том числе спасатели, и четыре машины спецтехники. Родителей девочки могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Как писал NEWS.ru ранее, число погибших при взрыве автоцистерны со сжиженным газом в Китае достигло 18 человек. Госпитализированы 166 человек. Автоцистерна, привозившая сжиженный газ, взорвалась 13 июня 2020 года в городе Тайчжоу китайской провинции Чжэцзян.