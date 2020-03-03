Минздрав Чувашии сообщил об инциденте в Чебоксарах. По словам представителей ведомства, ученица одной из школ города скончалась в бассейне.
Действительно, девочка погибла ещё до приезда скорой. Причины выясняются, —
цитируетсообщение Минздрава РИА Новости.
На данный момент детали происшествия выясняют следователи СК. Остальные подробности неизвестны.
NEWS.ru писал 29 февраля 2020 года, что на школьном уроке в Магнитогорске погиб второклассник. Мальчик наклонился, чтобы поднять ручку, потерял сознание и упал.
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