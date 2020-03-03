https://static.news.ru/photo/c8f113a2-5d46-11ea-a47e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Минздрав Чувашии сообщил об инциденте в Чебоксарах. По словам представителей ведомства, ученица одной из школ города скончалась в бассейне.

Действительно, девочка погибла ещё до приезда скорой. Причины выясняются, — цитирует сообщение Минздрава РИА Новости.

На данный момент детали происшествия выясняют следователи СК. Остальные подробности неизвестны.

NEWS.ru писал 29 февраля 2020 года, что на школьном уроке в Магнитогорске погиб второклассник. Мальчик наклонился, чтобы поднять ручку, потерял сознание и упал.