Девочка погибла на детской площадке в Якутии

Девятилетняя девочка погибла на детской площадке в селе Мегино-Алдан Томпонского района в Якутии. Школьница взобралась на один из игровых элементов, но не удержалась и сорвалась вниз, сообщает региональная прокуратура.
Ребёнка
Весной в Казани на детской площадке во дворе дома ребёнка затянуло в песок. Девочку спасла мать. Инцидент произошёл во дворе дома № 11 по улице Гарифьянова в столице Татарстана. Девочку начал засасывать песок.
Ранее в городе Кингисепп Ленинградской области неизвестный выстрелил в десятилетнего мальчика, когда он гулял на детской площадке. Пуля попала в шею. Ребёнка госпитализировали.