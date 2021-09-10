Девочка погибла на детской площадке в Якутии

Девятилетняя девочка погибла на детской площадке в селе Мегино-Алдан Томпонского района в Якутии. Школьница взобралась на один из игровых элементов, но не удержалась и сорвалась вниз, сообщает региональная прокуратура.

Ребёнка доставили в больницу, где врачи констатировали смерть. По факту происшествия прокуратура проводит проверку. По результатам проверки ведомство намерено принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Весной в Казани на детской площадке во дворе дома ребёнка затянуло в песок. Девочку спасла мать. Инцидент произошёл во дворе дома № 11 по улице Гарифьянова в столице Татарстана. Девочку начал засасывать песок.

Ранее в городе Кингисепп Ленинградской области неизвестный выстрелил в десятилетнего мальчика, когда он гулял на детской площадке. Пуля попала в шею. Ребёнка госпитализировали.