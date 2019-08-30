https://static.news.ru/photo/6d49bd8c-cbe3-11e9-ad96-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

Состояние пострадавшей при жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Подмосковье 12-летней девочки оценивается как крайне тяжёлое.

По данным пресс-службы областного Минздрава, ребёнок находится в реанимации Клинской городской больницы.

В ведомстве подчеркнули, что врачи оказывают пострадавшей всю необходимую помощь, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что погибшим в результате жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Московской области оказался Дмитрий Радюхин 1966 года рождения.

Инцидент произошёл в Клинском районе возле деревни Минино. Как сообщил источник в экстренных службах, на борту воздушного судна было два человека. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».