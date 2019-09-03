https://static.news.ru/photo/936a4386-ce65-11e9-8808-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

6-летняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции. Она утонула в бассейне отеля в Анталье.

Трагедия произошла 3 сентября в курортной зоне Окурджалар. Предположительно, ребёнок ударился головой при падении с горки.

Бригадой скорой помощи девочка была доставлена в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, спасти её не удалось, — рассказала ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

18 августа произошёл несчастный случай в отеле «Санхилл» в турецком Бодруме. Руку 12-летней Алисы затянуло в трубу бассейна во время купания. Впоследствии девочка перенесла операцию и несколько клинических смертей. Все последующие дни она находилась в коме и скончалась 28 августа.

Как ранее писал News.ru, похороны 12-летней россиянки пройдут в Санкт-Петербурге 3 сентября.