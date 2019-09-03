6-летняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции. Она утонула в бассейне отеля в Анталье.
Трагедия произошла 3 сентября в курортной зоне Окурджалар. Предположительно, ребёнок ударился головой при падении с горки.
Бригадой скорой помощи девочка была доставлена в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, спасти её не удалось, — рассказала ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.
18 августа произошёл несчастный случай в отеле «Санхилл» в турецком Бодруме. Руку 12-летней Алисы
Как ранее писал News.ru, похороны 12-летней россиянки пройдут в Санкт-Петербурге 3 сентября.