https://static.news.ru/photo/b6a0821e-1fde-11ea-9b04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в детской инфекционной больнице в Москве. Здание находится на улице Большая Академическая, передаёт источник NEWS.ru.

Кроме того, злоумышленники якобы заминировали столичный Кузьминский суд.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сообщения о заложенных бомбах поступили в десять торговых центров Москвы. На место выехали экстренные службы.

Проверили информацию о минировании ТЦ «Европейский», «Афимолл Сити», ТЦ «Калейдоскоп», «Ереван Плазы», «Кунцево Плазы», ТЦ «Город», «Принц Плазы», ЦУМа на Петровке, 2, ТРЦ «РИО» и «Авиапарка».