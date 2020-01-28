Короткое замыкание в трансформаторе послужило причиной эвакуации воспитанников и персонала детского сада, расположенного в доме 1а по Большой Декабрьской улице в Москве.
Возгорания не последовало, однако ещё до приезда пожарных стены заведения покинули 91 ребёнок и 16 сотрудников детсада, сообщил источник NEWS.ru в экстренных службах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что причиной пожара в селе Хомутово Иркутской области, в результате которого погибли два мальчика-близнеца, стало, по предварительным данным, короткое замыкание.
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