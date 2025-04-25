Детский психолог из Владикавказа пыталась зарезать сына-подростка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во Владикавказе детский психолог предприняла попытку убить своего 13-летнего сына, сообщает Telegram-канал «Поток». 36-летняя Алла Чиховиева, позиционирующая себя как нейрокоуч и работающая в образовательном центре для детей, пыталась совершить страшное преступление прямо на лестничной клетке жилого дома.

Женщина, по словам авторов публикации, внезапно начала вести себя неадекватно. Схватив кухонный нож, она попыталась нанести удары подростку, при этом повторяя слова любви к нему. Семикласснику чудом удалось вырваться и выбежать в подъезд. Ребенка спас сосед, который услышал крики и вмешался в ситуацию. Правоохранительные органы оперативно задержали Чиховиеву. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее в Коннектикуте (США) полиция обнаружила расчлененные останки 70-летней Тины Ллойд, упакованные в 14 отдельных мешков. Как сообщает NBS News, поводом для осмотра дома стало заявление старшего сына погибшей, Теодора Ллойда, который сообщил о длительном отсутствии матери.

В Запорожской области 25-летний житель региона убил собственного отца, нанеся ему удар топором. Мотивом преступления стал чрезмерный родительский контроль — мужчина продолжал опекать взрослого сына, запрещал ему употреблять алкоголь, критиковал за поведение и принуждал к работе.