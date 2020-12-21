Детсадовцы получили ожоги из-за кварцевания на Урале

https://static.news.ru/photo/9a45e4e0-434d-11eb-af0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Воспитанники детского сада получили ожоги, просидев несколько часов под включённой кварцевой лампой. Десятки детей, придя домой, пожаловались на сильную резь в глазах, жар, покрасневшую кожу на открытых участках тела.

Как выяснилось, дети пострадали по вине воспитателя. Она перепутала выключатели и вместе с обычной лампой включила кварцевую, сообщает РЕН ТВ.

Дошкольное учреждение уже признало вину сотрудницы. Сейчас в детсаду проводится прокурорская проверка, своё расследование ведёт и управление образования.

Это не первый случай по стране, когда детсадовцы и школьники получают ожоги от кварцевания из-за «забывчивости» педагогов. В департаменте образования Москвы в марте в столичной школе № 1415 первоклассники получили ожоги глаз из-за невыключенной кварцевой лампы. Преподавательница включила на перемене облучатель открытого типа для обеззараживания воздуха. После окончания перемены и возвращения детей в класс она не выключила кварцевую лампу вопреки правилам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кварцевые лампы открытого и закрытого типа эффективно уничтожают коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в ответах Минздрава России. Помимо очищения воздуха от вируса лампы убивают его и на различных поверхностях.