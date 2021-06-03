Дети сломали позвоночник мальчику, сбросив на него канистру с водой

https://static.news.ru/photo/be17604a-c4cd-11eb-9305-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Компания детей сломала позвоночник 11-летнему мальчику, сбросив на него с балкона пятилитровую канистру с водой в Барнауле. Водяную «бомбочку» подростки скинули с 15 этажа, сообщает РЕН ТВ.

Происшествие случилось возле многоэтажного дома по улице Взлётной, инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как канистра чётко попадает в голову идущему по дороге мальчику. Тот падает на асфальт, пытается встать, не понимая, что произошло, но снова падает, и так не один раз.

Вскоре к мальчику выбежали те самые подростки, один из них попытался подойти к мальчику, но тот всё же сумел встать и убежать. В результате происшествия у пострадавшего школьника диагностировали перелом позвоночника. Мальчика госпитализировали. Краевой Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

Как сообщалось ранее, плита недостроенного частного дома обрушилась на троих детей в селе Копанище Воронежской области. Их тела нашли под завалами.