Фото: ГУ МЧС России по Курской области/vk.com

В московском аэропорту Шереметьево мужчина оставил своих сыновей пяти и семи лет с запиской, что ему нечем их кормить. Известно, что семья прилетела из Хабаровска.

По данным РЕН ТВ, у брошенных мальчиков при себе имеются все документы. Сотрудникам аэропорта они сообщили, что отец их уже бросал. Полицейские сейчас разыскивают мужчину, а также других родственников детей....