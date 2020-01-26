МЧС сообщило о гибели двух девочек. Они провалились под лёд в Курске. Инцидент произошёл на реке Сейм в микрорайоне Волокно.
В результате проведения поисковых работ сотрудниками группы поисково-спасательных водолазных работ были обнаружены тела двух детей 2009 и 2010 года рождения, — говорится в сообщении спасателей.
Ранее NEWS.ru писал о том, что спасатели назвали признаки крепкого льда на водоёмах. Наиболее прочный лёд на водоёмах имеет синеватый или зеленоватый цвета. Матово-белому или желтоватому доверять не стоит. Самый крепкий — прозрачный.
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