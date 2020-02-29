https://static.news.ru/photo/714fe0a4-5ab9-11ea-8739-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса, который следовал из Ульяновска в посёлок Кузоватово. Всего в момент аварии в салоне находились 30 человек.

ДТП случилось в 07:54 (06:54 мск) около посёлка Порецкое на трассе Р-178, которая усыпана снегом, идущим с ночи, сообщает ТАСС.

На место аварии выехали представители подразделений МЧС и МВД.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пять человек пострадали и один погиб в ДТП на трассе Томск — Колпашево. Погибла 10-летняя девочка, среди пострадавших есть двое детей — двух и шести лет. ДТП произошло на 159-м км трассы, на дороге столкнулись два легковых автомобиля Suzuki Liana и Volga Siber.