Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пассажир, куривший на борту самолёта, был задержан полицией по прибытии в пункт назначения. Самолёт летел из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.

Мужчина закурил в туалете, ему сделали замечание, но и после этого он продолжал курить. После этого у трапа его поджидали полицейские, сообщает РЕН ТВ. На авиадебошира составили административный протокол. Меру...