Семимесячный и двухлетний мальчики получили ожоги в результате возгорания в частном доме.
С огнём удалось справиться самим хозяевам деревянного строения до приезда экстренных служб, дети госпитализированы. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за неисправного электроприбора, передаёт «
Ранее News.ru писал, что возгорание произошло вследствие взрыва самогонного аппарата в одной из квартир Ангарска. При пожаре были эвакуированы пятеро человек, в том числе, трое детей, всем им понадобилась медицинская помощь.