Пожар в селе Глубокое под Барнаулом унёс жизни четверых детей и двоих взрослых.
Личности погибших на данный момент не установлены, все они находились в одном доме. На месте трагедии в Завьяловском районе работают сотрудники Следственного комитета региона, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти двум или более лицам по неосторожности,
Как писал NEWS.ru ранее, утром в пятницу, 13 декабря, специалистами было потушено открытое горение на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в Мурманской области.
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