https://static.news.ru/photo/b93dd03a-f509-11e9-b791-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пожар в селе Глубокое под Барнаулом унёс жизни четверых детей и двоих взрослых.

Личности погибших на данный момент не установлены, все они находились в одном доме. На месте трагедии в Завьяловском районе работают сотрудники Следственного комитета региона, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти двум или более лицам по неосторожности, передаёт «МК-Барнаул».

Как писал NEWS.ru ранее, утром в пятницу, 13 декабря, специалистами было потушено открытое горение на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в Мурманской области.