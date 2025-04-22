Дети нашли трупы двух девушек в заброшенном здании В Челябинске две девушки скончались в заброшенном здании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинском районе Челябинска дети обнаружили в заброшенном здании тела двух девушек 18 и 19 лет, сообщает Агентство чрезвычайных новостей. Предположительно, смерть не носит криминального характера. Рассматривается версия о суициде.

По данным агентства, девушки умерли в один час. Также источники агентства утверждают, что девушек связывала «не только дружба».

Ранее сообщалось, что в Казани родители обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на Тэцевской улице. Ужасающую находку сделали родители погибшей. К этому моменту школьница была мертва почти сутки. Известно, что ранее девушка просила прощения у своих родителей. Было начато расследование, все детали и подробности трагедии устанавливаются. Правоохранители рассматривают несколько версий случившегося. Одна из основных — это суицид.

До этого в Ульяновске 16-летний подросток упал с балкона 18-го этажа на грузчика, который в это время разгружал фургон возле дома. Мальчик погиб на месте, водитель-экспедитор получил травмы, его экстренно госпитализировали. Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья детей.