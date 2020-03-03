https://static.news.ru/photo/dbf18cb8-5d53-11ea-830a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из детского сада посёлка Белоозёрского в Воскресенском районе Московской области в экстренном порядке эвакуируют детей с отравлением.

Как сообщает Telegram-канал «МК», число пострадавших — от двух до пяти человек. По предварительной информации, в детском саду могло произойти массовое отравление крысиным ядом.

Как писал NEWS.ru, в Губернском микрорайоне Краснодара медики госпитализировали 21 ребёнка с признаками отравления после празднования Масленицы. Один ребёнок попал в реанимацию. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды и пищи, обследовали сотрудников общепита, участвующих в приготовлении праздничных блюд. Отравление, предположительно, произошло блинами.