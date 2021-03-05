Детей с кишечной инфекцией госпитализировали из детсада на Сахалине

В одном из детских садов города Шахтёрска Углегорского района на Сахалине выявлено девять случаев кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба региона.
В сообщении
На место происшествия направлена комиссия областного Минздрава.
Как сообщила пресс-служба Сахалинской областной прокуратуры, по данному факту Углегорская прокуратура
Ранее стало известно, что случаи заражения иерсиниозом начали выявлять в Красноярске с 18 февраля. Ученики заболели в 25 школах, где доставкой продуктов занимался один и тот же поставщик. Ситуацию с заболеваемостью школьников в Красноярске под свой личный контроль взяла глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом писал NEWS.ru.