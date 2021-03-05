Детей с кишечной инфекцией госпитализировали из детсада на Сахалине

https://static.news.ru/photo/113b7c74-7e3e-11eb-ba5a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одном из детских садов города Шахтёрска Углегорского района на Сахалине выявлено девять случаев кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба региона.

В сообщении говорится , что семеро воспитанников были госпитализированы, остальные наблюдаются амбулаторно. Всем пострадавшим провели необходимые исследования и лечение. Наблюдается положительная динамика. Угроз здоровью нет.

На место происшествия направлена комиссия областного Минздрава.

Как сообщила пресс-служба Сахалинской областной прокуратуры, по данному факту Углегорская прокуратура организовала проверку с привлечением контролирующих органов.

Ранее стало известно, что случаи заражения иерсиниозом начали выявлять в Красноярске с 18 февраля. Ученики заболели в 25 школах, где доставкой продуктов занимался один и тот же поставщик. Ситуацию с заболеваемостью школьников в Красноярске под свой личный контроль взяла глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом писал NEWS.ru.