https://static.news.ru/photo/f619f644-1db0-11ea-ba3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АФИМОЛЛ Сити/vk.com

Сообщения о заложенных бомбах поступили в десять торговых центров Москвы. На место выехали экстренные службы.

Так, проверяется информация о минировании ТЦ «Европейский», «Афимолл Сити», ТЦ «Калейдоскоп», «Ереван Плазы», «Кунцево Плазы», ТЦ «Город», «Принц Плазы», ЦУМа на Петровке, 2, ТРЦ "РИО" и «Авиапарка».

Как ранее писал NEWS.ru, 13 декабря в Москве были эвакуированы 11 зданий районных судов в связи с сообщениями об угрозах взрывов. Звонки поступили в Таганский, Люблинский, Лефортовский, Преображенский, Солнцевский, Измайловский, Гагаринский, Никулинский, Головинский, Коптевский и Хорошёвский суды. Днём ранее неизвестный сообщил о минировании школы в центре Москвы на улице Трубной. Были эвакуированы 536 человек.