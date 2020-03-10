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Более 20 лесных пожаров зафиксировано в Краснодарском крае и Крыму из-за осложнения пожарной обстановки в результате аномально тёплой и малоснежной зимы в центральной части России.

Зарегистрировано уже 20 лесных пожаров общей площадью свыше 76 га, в большей степени на территории Краснодарского края и Республики Крым, — говорится в сообщении на сайте МЧС России.

В апреле специалистам необходимо быть готовыми к тушению очагов на востоке Республики Тыва, в юго-западной части Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. В мае обстановка, по прогнозам, осложнится в северо-западной части Приангарья, на востоке Республики Алтай и юге Хакасии, а также в западной части Тывы, на востоке Красноярского края.

В ведомстве уточнили, что каждый день на дежурство заступают свыше 60 тысяч человек и более 20 тысяч единиц техники, наготове — 58 воздушных судов МЧС России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МЧС и Минприроды создали рабочую межведомственную группу, которая будет работать над повышением эффективности выявления и тушения лесных пожаров.