https://static.news.ru/photo/13fbe134-3f55-11ea-8039-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минимум 30 домов разрушены после подземных толчков в восточной части Турции. Об этом сообщил министр экологии и градостроительства Мурат Курум.

По предварительным данным, 25 домов обрушились в уезде Доганйол в провинции Малатья, а ещё не менее пяти — в провинции Элязыг, сказал Курум телеканалу NTV.

Я хочу предупредить граждан, чтобы они не входили в дома, которые могут обвалиться, поскольку афтершоки до сих пор продолжаются. В связи с этим повреждённые здания до сих пор представляют опасность, — пояснил Курум.

В восточной провинции Элязыг в пятницу в 20:55 по местному времени, которое совпадает с московским, произошло землетрясение магнитудой 6,8. Население этой восточной провинции составляет около 400 тыс. человек.

Как сообщили в местном Управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствия, очаг стихии затронул и соседнюю провинцию Малатья. Очаг залегал на глубине 10 км, а подземные толчки чувствовала почти вся Турция. Ощущались колебания земли и в Израиле, Ираке и Сирии. В

По последним данным, в результате стихии погибли не менее 21 человека. Ранены около тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, после сильного землетрясения на востоке Турции, жертвами которого, по последним данным, стали 20 человек, зафиксировано ещё 228 афтершоков.