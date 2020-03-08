Как минимум 27 человек погибли в результате столкновения двух автобусов в центральной части Ганы.
ДТП произошло утром 9 марта в области Боно-Ист. На дороге между населёнными пунктами Давадава и Кавампе врезались лоб в лоб мини-автобус Sprinter и обычный пассажирский автобус.
После столкновения оба транспортных средства загорелись. Все, кто находился в мини-автобусе, погибли. Из 12 пассажиров другого автобуса в живых остались только пятеро.
На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Тела погибших уже извлечены из автобусов. Большинство из них обгорели до неузнаваемости. Выжившие госпитализированы. Исходя из состояния некоторых пострадавших, количество жертв ДТП может возрасти,
Ранее NEWS.ru писал, что в Сирии в дорожной аварии погибли 30 человек. Там столкнулись бензовоз и несколько легковых автомобилей.
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