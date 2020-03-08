https://static.news.ru/photo/34b10046-6217-11ea-bb69-fa163e074e61_660.jpg Фото: sokynewsgh/twitter.com

Как минимум 27 человек погибли в результате столкновения двух автобусов в центральной части Ганы.

ДТП произошло утром 9 марта в области Боно-Ист. На дороге между населёнными пунктами Давадава и Кавампе врезались лоб в лоб мини-автобус Sprinter и обычный пассажирский автобус.

После столкновения оба транспортных средства загорелись. Все, кто находился в мини-автобусе, погибли. Из 12 пассажиров другого автобуса в живых остались только пятеро.

На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Тела погибших уже извлечены из автобусов. Большинство из них обгорели до неузнаваемости. Выжившие госпитализированы. Исходя из состояния некоторых пострадавших, количество жертв ДТП может возрасти, сообщает издание Daily Graphic.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сирии в дорожной аварии погибли 30 человек. Там столкнулись бензовоз и несколько легковых автомобилей.