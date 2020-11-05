Десятилетняя девочка исчезла из дома в Волгоградской области

https://static.news.ru/photo/e5bd98fa-1f3f-11eb-95e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции разыскивают десятилетнюю девочку, которая пропала из своего дома в Клетском районе Волгоградской области.

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, в ночь на 5 ноября жительница хутора Поднижний сообщила о пропаже дочери.

Со слов женщины, около полуночи она заметила отсутствие дома ребёнка — 10-летней школьницы. По тревоге был поднят личный состав подразделения, — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время девочку ищут полицейские из соседних отделов МВД, сотрудники администрации и волонтёры. Из регионального главка на место поиска прибудет сводный отряд полицейских.

В полиции также отметили, что ранее ребёнок никогда не сбегал из дома. Пропавшая не состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних, передаёт РИА Новости.

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