Десятилетняя девочка исчезла из дома в Волгоградской области

Сотрудники полиции разыскивают десятилетнюю девочку, которая пропала из своего дома в Клетском районе Волгоградской области.
По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, в ночь на 5 ноября жительница хутора Поднижний сообщила о пропаже дочери.
Со слов женщины, около полуночи она заметила отсутствие дома ребёнка — 10-летней школьницы. По тревоге был поднят личный состав подразделения, — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время девочку ищут полицейские из соседних отделов МВД, сотрудники администрации и волонтёры. Из регионального главка на место поиска прибудет сводный отряд полицейских.
В полиции также отметили, что ранее ребёнок никогда не сбегал из дома. Пропавшая не состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних,
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