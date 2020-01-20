https://static.news.ru/photo/49a04e22-3b8d-11ea-b5f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Десять макак пропали из центра реабилитации диких животных в Калуге.

Об этом сообщили в областной прокуратуре. Инцидент произошёл перед новогодними праздниками. Стоимость пропавших животных составляет около 250 тысяч рублей, передаёт РИА Новости .

Украдены были обезьяны, изъятые сотрудниками ГИБДД при остановке автомобиля. Животных направили в центр реабилитации. Позже неизвестные проникли в ангар, где содержатся животные, и похитили обезьян породы макак яванский. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в центре Москвы из «Детского мира» похитили популярных кукол Pooopsie Surp. Сотрудники магазина обратились в полицию с заявлением.