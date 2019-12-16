Экстренные службы проверяют десять школ столицы, в которые поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва.
В десять школ Москвы поступили сообщения с информацией о том, что в них заложены взрывные устройства, для проверки информации и обследования территории на места выехали специалисты, — сообщили NEWS.ru в экстренных службах.
Ранее NEWS.ru писал, что 16 декабря пять судов Москвы — Щербинский, Савёловский, Кунцевский, Головинский и Коптевский — получили сообщения с угрозами взрыва. Также злоумышленники якобы заминировали суды и вузы Санкт-Петербурга. В общей сложности «анонимки» получили три районных инстанции и 12 учебных учреждений. По данным объединённой пресс-службы судов города, сотрудники правоохранительных органов уже проверили ряд зданий — опасных предметов и взрывных устройств не обнаружено.
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