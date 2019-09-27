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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 27-летней женщины и её детей девяти и четырёх лет. Инцидент произошёл в Славгороде Алтайского края.

По данным СК, им оказался 22-летний брат сожителя женщины. В ночь на 22 августа 2019 года потерпевшая собрала личные вещи, документы и совместно с двумя малолетними детьми намеревалась уехать из...