Десять человек пострадали в ДТП в Туле

Десять человек получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Туле. В их числе трое несовершеннолетних.
Инцидент произошёл на улице Скуратовской. Участниками аварии стали Peugeot Boxer, двигавшийся по маршруту № 62, и Ford EcoSport.
Согласно предварительным данным полиции, пострадали водители обоих транспортных средств и восемь пассажиров маршрутки.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства ДТП, устраняют последствия аварии,
Ранее NEWS.ru писал, что в Ленинградской области пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Жертвой аварии стал один человек и ещё 12 пострадали. Один из них попал в реанимацию.