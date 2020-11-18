Десять человек пострадали в ДТП в Туле

https://static.news.ru/photo/1acd90a8-29af-11eb-8fa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: 71.mchs.gov.ru

Десять человек получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Туле. В их числе трое несовершеннолетних.

Инцидент произошёл на улице Скуратовской. Участниками аварии стали Peugeot Boxer, двигавшийся по маршруту № 62, и Ford EcoSport.

Согласно предварительным данным полиции, пострадали водители обоих транспортных средств и восемь пассажиров маршрутки.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства ДТП, устраняют последствия аварии, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ленинградской области пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Жертвой аварии стал один человек и ещё 12 пострадали. Один из них попал в реанимацию.