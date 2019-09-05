https://static.news.ru/photo/a65d33aa-d008-11e9-89ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Авария с участием автобуса и грузовика произошла в Ивановской области. Десять человек получили травмы.

По данным представителя УМВД по региону Владислава Радостина, инцидент случился на трассе Иваново — Ковров — Нижний Новгород. Грузовик выехал на встречную полосу, не успел завершить обгон и столкнулся с автобусом.

Среди пострадавших — 10-летний мальчик. На месте происшествия работают медики и полиция, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что пятеро пешеходов пострадали в ДТП на окраине Казани. Там грузовик протаранил тротуарное ограждение и сбил находящихся возле него людей. Их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.