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Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Туве

06:30, 20 августа 2021
Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Туве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В результате ДТП с участием маршрутной «Газели» в Туве пострадали 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Инцидент произошёл в Каа-Кхем, в нём участвовали маршрутная «Газель» и легковой автомобиль. В результате происшествия маршрутка опрокинулась.

По данным пресс-службы, предварительно установлено, что причиной ДТП стало несоблюдение правил дорожного движения водителем легкового автомобиля.

В результате пострадали десять человек, в том числе не менее четырёх несовершеннолетних. Они госпитализированы. По данным регионального Минздрава, пациентов в тяжёлом состоянии нет.

Подробности происшествия устанавливаются. Организована проверка.

Ранее сообщалось, что автомобиль на большой скорости въехал в остановку в Москве.

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