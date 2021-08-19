Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Туве

В результате ДТП с участием маршрутной «Газели» в Туве пострадали 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Инцидент
По данным пресс-службы, предварительно установлено, что причиной ДТП стало несоблюдение правил дорожного движения водителем легкового автомобиля.
В результате пострадали десять человек, в том числе не менее четырёх несовершеннолетних. Они госпитализированы. По данным регионального Минздрава, пациентов в тяжёлом состоянии нет.
Подробности происшествия устанавливаются. Организована проверка.
Ранее сообщалось, что автомобиль на большой скорости въехал в остановку в Москве.