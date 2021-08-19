Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Туве

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В результате опрокидывания микроавтобуса во Владивостоке пострадали десять человек, в том числе два ребёнка. Об этом сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

Инцидент произошёл на улице Чапаева. По предварительным данным, 51-летний мужчина за рулём Toyota Hiace не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. В результате происшествия травмы...