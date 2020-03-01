Пассажирский микроавтобус с чувашскими номерами и фура с номерами Мордовии столкнулись на трассе М-7 во Владимирской области. В результате один человек погиб, 16 пострадали,
ДТП произошло в городе Гороховец у дома № 23. В момент столкновения в автобусе находились 17 пассажиров. В машине ехали строители, они направлялись из Москвы в Нижний Новгород,
На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются. Производилась деблокировка пострадавших.
Ранее NEWS.ru сообщал, что легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись в Бурятии. В результате аварии пострадали пять человек.
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