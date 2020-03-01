https://static.news.ru/photo/d9914020-5c37-11ea-900b-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 33.mchs.gov.ru

Пассажирский микроавтобус с чувашскими номерами и фура с номерами Мордовии столкнулись на трассе М-7 во Владимирской области. В результате один человек погиб, 16 пострадали, пишет ТАСС.

ДТП произошло в городе Гороховец у дома № 23. В момент столкновения в автобусе находились 17 пассажиров. В машине ехали строители, они направлялись из Москвы в Нижний Новгород, уточняет «Интерфакс».

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются. Производилась деблокировка пострадавших.

Ранее NEWS.ru сообщал, что легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись в Бурятии. В результате аварии пострадали пять человек.