Десять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса во Владивостоке

В результате опрокидывания микроавтобуса во Владивостоке пострадали десять человек, в том числе два ребёнка. Об этом сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

Инцидент произошёл на улице Чапаева. По предварительным данным, 51-летний мужчина за рулём Toyota Hiace не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате происшествия травмы получили сам водитель, а также пассажиры: женщины 42, 54, 62, 66 лет. мужчины 41 и 66 лет, а также две девочки 9 и 15 лет.

Стаж вождения мужчины составляет 31 год, в 2021 году он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Состояние опьянения не установлено.

По факту ДТП проводится проверка.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Ранее стало известно, что десять человек пострадали в результате ДТП с маршруткой в Туве.