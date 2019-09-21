https://static.news.ru/photo/695f56e0-dd19-11e9-bae2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Грузовой автомобиль наехал на толпу пешеходов в городе Сянтань провинции Хунань на территории центральной части Китая. В результате происшествия погибли 10 человек, ещё 16 — пострадали.

Информация была обнародована сотрудниками Министерства общественной безопасности КНР. Сведения передаёт ТАСС.

Инцидент произошёл 22 сентября в 08:40 местного времени. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Ранее, как писал News.ru, девять детей пострадали в результате наезда автомобиля на толпу несовершеннолетних в Казахстане. Об этом сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

ЧП произошло в городе Хромтау. Водитель ВАЗ-21140 не справился с управлением и допустил наезд на группу учащихся горнотехнического колледжа. В результате девять человек были доставлены в больницу. Троих из них пришлось госпитализировать, остальные отпущены домой.