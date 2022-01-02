Десять человек отравились угарным газом в микроавтобусе под Магаданом

Десять человек отравились угарным газом в едущей маршрутке в Магаданской области. Обстоятельства происшествия сейчас выясняет областная прокуратура, проводится проверка, о чём сообщается на сайте ведомства.

Происшествие случилось в микроавтобусе, следовавшем по маршруту из Посёлка Усть-Омчуг в Магадан. В салоне по пути следования скопился угарный газ, что привело к ухудшению самочувствия находившихся в транспорте людей. Всего в микроавтобусе ехали 10 человек, всем им оказана медицинская помощь. От госпитализации пассажиры отказались.

На Камчатке в этот же день, 2 января, два человека задохнулись после того, как их автомобиль улетел в кювет и врезался в сугроб. По предварительной информации, они не смогли выбраться из машины и отравились угарным газом из-за работающего двигателя.

Ранее тела троих человек были обнаружены в частном доме в Кинешме Ивановской области, среди них 15-летняя девочка. По предварительным данным, подростки отравились угарным газом.