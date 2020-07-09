Депутаты думы Хабаровского края от ЛДПР задержаны по делу против Фургала

Депутаты думы Хабаровского края от ЛДПР Д.В. Козлов (1981 года рождения) и С.А. Кузнецов (1954 года рождения) задержаны в рамках уголовного дела в отношении губернатора региона Сергея Фургала.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, задержанным вменяют мошенничество.
Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.
Позднее стало известно, что глава Хабаровского края подозревается в организации убийств предпринимателей Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова. Олег Булатов был партнёром Сергея Фургала по бизнесу. Они являлись совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году).
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