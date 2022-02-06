Депутата от «Единой России» задержали по подозрению в наркопроизводстве

В Ярославской области задержали депутата Некрасовского сельского поселения Александра Бортникова. Как передаёт Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», его подозревают в организации нарколаборатории по производству мефедрона. Задержанному 28 лет, он является сыном депутата муниципалитета Ярославля, члена партии «Единая Россия» и председателя постоянной комиссии по муниципальной собственности Игоря Бортникова. Александр также, как и отец, состоит в партии.

В Некрасовском Ярославской области задержан депутат от «Единой России» Александр Бортников, организовавший с приятелем нарколабораторию по производству мефедрона. Изъято несколько килограмм готового вещества и несколько тонн прекурсоров, — сообщает Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что в рязанскую ИК-5 попытались передать вакуумную упаковку с салом, внутри которой было 40 граммов марихуаны. Сотрудники регионального УФСИН обнаружили наркотик при досмотре одной из передач для заключённого.

В упаковке нашли 13 свёртков с марихуаной — вид вещества установила экспертиза. По данному факту началась проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.