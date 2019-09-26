https://static.news.ru/photo/6ba75cfa-e07e-11e9-b6ce-fa163e074e61_660.jpg Анна Черепанова Фото: vk.com/anna_f_cherepanova

Нападение совершено на депутата новгородской Городской думы Анну Черепанову. Инцидент произошёл у входа в мэрию. Неизвестный обсыпал женщину белым порошком.

Политик обратилась в полицию, правоохранительные органы начали проверку, передаёт « Интерфакс ». По словам пострадавшей, злоумышленник не закрывал лицо, она готова его опознать.

Подозреваемых пока нет. Порошок находится на исследовании. Черепанова предполагает, что это мука.

Она отметила, что не получила травм, и связывает инцидент со своей политической деятельностью. В Городской думе она представляет партию «Яблоко».

Ранее в Москве, как писал News.ru, мужчина распылил в сторону полицейских содержимое газового баллончика. Одному из силовиков потребовалась помощь врачей.