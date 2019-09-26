Нападение совершено на депутата новгородской Городской думы Анну Черепанову. Инцидент произошёл у входа в мэрию. Неизвестный обсыпал женщину белым порошком.
Политик обратилась в полицию, правоохранительные органы начали проверку, передаёт «
Подозреваемых пока нет. Порошок находится на исследовании. Черепанова предполагает, что это мука.
Она отметила, что не получила травм, и связывает инцидент со своей политической деятельностью. В Городской думе она представляет партию «Яблоко».
Ранее в Москве, как писал News.ru, мужчина распылил в сторону полицейских содержимое газового баллончика. Одному из силовиков потребовалась помощь врачей.