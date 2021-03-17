Депутата Митрохина задержали на пикете против выселения рабочих в Москве

https://static.news.ru/photo/3e5eb6ce-872d-11eb-a548-96000091f725_660.jpg Сергей Митрохин Фото: Beness Aijo/facebook.com

Трёх человек, в том числе депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, силовики задержали во время серии одиночных пикетов возле Совета Федерации. Они протестовали против выселения рабочих из общежития завода «Салют» в столичном районе Соколиная гора.

Как сообщили NEWS.ru участники инициативной группы в защиту жильцов рабочих общежитий, помимо Сергея Митрохина задержаны активисты Александр Зимбовский и Елена Сидоренкова. Они доставлены в ОВД по Тверскому району.

В то время как я давал интервью, где-то в 70 метрах от меня один из активистов развернул плакат, его схватили, потащили в полицию и заодно забрали меня, несмотря на то что я стоял на большом расстоянии от него. В настоящее время мы находимся в ОВД «Тверское», двум задержанным предъявляют обвинение в неповиновении сотрудникам полиции, а меня обвиняют в организации пикетов, хотя я таковым не являюсь, — объяснил Митрохин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

До этого Александр Зимбовский сообщал, что «люди собираются у Совета Федерации по двум причинам». Одной из них стало обещание главы верхней палаты Валентины Матвиенко «решить проблему жильцов общежитий», данное в июле 2017 года на встрече с депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным. По словам активиста, «прошло три года, проблема не решалась».

Второй причиной выхода на уличную акцию стало заявление сенатора Людмилы Нарусовой, что ей «неприятно» видеть возле Совета Федерации «какого-то бомжового вида» людей на пикетах.

Если бы не желание всяких бизнесменов, чиновников и прочих жуликов лишить их крыши над головой, они с удовольствием остались бы дома. Жильцы общежитий надеются, что Нарусова учтёт совпадение желаний и поможет им, — комментировал Зимбовский перед пикетом.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал о ситуации, в которой оказались обитатели бывшего общежития московского авиамоторного завода «Салют» на 9-й улице Соколиной Горы, 9. В середине сентября сотрудники столичного департамента городского имущества и судебные приставы решили выселить их, поскольку дом 1932 года постройки признан аварийным и подлежащим сносу. Аналогичные попытки предпринимались и после этого.