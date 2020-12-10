Депутата из Самары подозревают в попытке продажи наркотиков

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Следователи возбудили уголовное дело против депутата совета депутатов Советского района Самары. Его подозревают в попытке сбыта более чем 300 граммов мефедрона.

Вероятно, речь идёт о Павле Гордиевском, который является депутатом по округу № 3.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 30 пункт «г» и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере». Подозреваемый приобрёл 311 граммов мефедрона для последующей продажи.

Как писал NEWS.ru, ранее саратовский депутат совета Гвардейского муниципального образования Красноармейского района Алексей Федин отправился в колонию строгого режима на 12 лет по обвинению в торговле наркотиками. Следователи установили, что парламентарий купил наркотики растительного происхождения и хранил их дома. В ноябре 2018 года он продал наркотики двум мужчинам и его задержали. В ходе обыска силовики обнаружили у депутата дома более 800 граммов наркотика.