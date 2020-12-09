Депутат в Ленобласти задержан при краже рельсов

https://static.news.ru/photo/c11241d8-3a81-11eb-8d80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Муниципальный депутат Евгений Будаев задержан полицией с поличным при краже железнодорожных рельсов на перегоне Лебяжье — Краснофлотск в Ленинградской области, сообщает Следственный комитет России.

По данным Западного СУ на транспорте, вместе с депутатом был задержан его сообщник, с которым они вместе распиливали рельсы при помощи газового оборудования. Силовики выехали на место преступления, получив сообщения, что в лесополосе на перегоне железнодорожных станций Лебяжье — Краснофлотск в Ломоносовском районе двое мужчин крадут железнодорожные рельсы, передаёт РИА Новости.

При выезде на место сотрудниками полиции была задержана группа лиц с поличным. Так как один из мужчин является действующим депутатом совета депутатов муниципального образования «Лебяженское городское поселение», материалы о данном хищении переданы в следственные органы СК России, — приводит агентство сообщение СК.

Следователи пока не назвали имена задержанных мужчин, но, по неофициальной версии, одним из них был депутат Евгений Будаев. Вместе с сообщником они распиливали рельсы на части и загружали их в машину. Как сообщают местные СМИ, Будаев сослался на то, что считал рельсы бесхозными и планировал впоследствии использовать их для создания подъездного пути к собственной пилораме.

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