Депутат опроверг обвинения в получении активов в Дагестане за «просто так»

https://static.news.ru/photo/2b7dd9b0-6a2a-11eb-b15d-96000091f725_660.jpg Фото: mkala.ru

Слова отца братьев Курбановых, застреливших экс-главу дагестанского села Новокули Абакара Капланова в здании отдела полиции Советского района Махачкалы, о том, что погибший за просто так отдал недвижимость депутату Госдумы Бувайсару Сайтиеву не соответствуют действительности. Об этом сам парламентарий заявил в интервью NEWS.ru.

Я познакомился с Абакаром в 2015 году на каком-то мероприятии. За свою жизнь я случайно встречался с ним два-три раза, здоровались, пять минут общались. Я с ним никогда никаких дел не имел, — заявил Сайтиев.

Политик добавил, что погибший «производил впечатление адекватного, спокойного и образованного человека». По словам депутата, он намерен добиваться опровержения озвученной информации, а в случае отказа не исключил, что будет обращаться в суд.

Ранее в ряде анонимных telegram-каналах появилась аудиозапись, на которой мужчина, которого называют отцом работавших в Росгвардии братьев Курбановых, утверждает, что сам бы был готов убить Абакара Капланова, который конфликтовал с его семьёй, угрожая сыновьям и их друзьям.

Кроме того, он утверждает, что Капланов, будучи главой сельского поселения Капланов якобы «просто так» отдал часть колхозных угодий и местную ферму этническому чеченцу Бувайсару Сайтиеву.

В свою очередь парламентарий отметил, что конфликты в селе Новокули и в Новолакском районе Дагестана связаны с проблемами возвращения земель репрессированным народам, а именно чеченцам-аккинцам, в чьи дома после депортации 1944 года насильственно заселили лакцами горным народом, также являющимся коренным населением республики.

Ранее NEWS.ru выпустил расследование, посвящённое убийству Абакара Капланова силовиками.