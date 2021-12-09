Депутат Мособлдумы погиб в ДТП в Подмосковье

Депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров погиб в результате ДТП в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщает «Пятый канал».

По имеющимся данным, автомобиль Toyota Camry столкнулся с фурой Renault. Предварительно извстно, что в машине Зафирова также находился пассажир. они оба погибли.

В пресс-службе главка МВД Подмосковья, ДТП случилось на 65 км автодороги «М-5» «Урал».

Эвклиду Зафирову было 60 лет. С 1997 по 2002 годы он являлся генеральным директором ОАО «Коломенский завод РТИ», после чего до апреля 2021 года занимал должность гедиректора ООО ММП «ИЛИОС». С мая текущего года являлся председателем совета директоров «Коломенского завода резиновых технических изделий».

В Мособлдуме представлял фракцию «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что один человек погиб при столкновении автобуса, который перевозил рабочих, с грузовиком КамАЗ на трассе в Нижегородской области. По данным полиции, пять пассажиров пострадали.