Депутат погиб при восхождении на вулкан на Камчатке

Депутат из Красноярского края Андрей Закалин погиб при восхождении на вулкан Ключевая сопка на Камчатке. Одна из участниц турпохода Валерия Ванина рассказала 5-tv.ru подробности инцидента.

Депутат горсовета Железногорска Закалин с нетерпением ждал отпуска на Камчатке, в своих соцсетях он постоянно делился фотографиями путешествия. На вулкан он отправился вместе с зарегистрированной группой из 12 человек. Сам парламентарий был опытным альпинистом, но не профессионалом. В какой-то момент во время восхождения на ледник сорвался один из участников группы Александр. Тогда, по словам Ваниной, двое других альпинистов, Владимир и Андрей, решили спуститься и найти его.

Когда они нашли его тело на каком-то обрыве, что-то случилось, мы этого не знаем, нас не было, сорвался Андрей... Владимир спустился к телу Андрея, он какое-то время был жив, но вскоре скончался, — рассказала девушка.

После происшествия участники турпохода спустились в лагерь, а Владимир остался с телами. МЧС не удалось добраться до него, и через некоторое время мужчина, опасаясь получить обморожение, принял решение самостоятельно вернуться в лагерь.

Как считает Ванина, причиной трагедии — первой в истории Ключевской сопки — стала случайность. Большой уклон, обледеневшие горы, даже в специальной обуви, в так называемых кошках, двигаться было довольно страшно.

Как сообщалось, трагедия произошла 17 августа. Поступило сообщение, что на Камчатке двое туристов упали в пропасть с высоты четырёх тысяч метров, оступившись при восхождении на ледник.