Деньги клиентов Сбербанка оказались на счету «Трансконтейнера»

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Мошенники украли с банковских счетов более трёх миллионов рублей. Средства они перевели на счёт российского контейнерного оператора «Трансконтейнер». Часть денег при этом принадлежит клиентам Сбербанка.

Сотрудники службы безопасности «Трансконтейнера» насчитали порядка 80 случаев поступления на счёт средств от тех, кто не являлся клиентом компании. При этом проверка не выявила фактов нарушения в отношении оператора.

Таким образом, можно сделать вывод, что вероятное мошенничество совершено исключительно в отношении клиентов Сбербанка, — передаёт РБК слова представителя «Трансконтейнера».

Клиент Сбербанка Александр Ездаков рассказал, что с его счёта неизвестные списали около 200 тыс. рублей, сделали они это с помощью приложения «Сбербанк Онлайн».

При этом в самом банке заявили, что знают об инцидентах, но отметили, что сумма списаний была гораздо меньше. Контейнерный оператор планирует вернуть деньги пользователям, ставшим жертвами мошенников, соответствующее заявление компания направила в Волго-Вятский банк Сбербанка.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Центральном банке России сообщили, что за время пандемии активность мошенников, специализирующихся на получении и распространении персональных данных клиентов финансовых организаций, выросла, однако значимого роста утечек выявлено не было.