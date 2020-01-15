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Уголовное дело заведено после стрельбы в здании мирового суда в Новокузнецке. Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух лиц».

По версии следствия, утром 16 января в суд пришёл 45-летний мужчина, имевший при себе ружьё. На входе его остановил пристав, в которого мужчина выстрелил. Затем стрелок прошёл в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю женщину, сообщает СУ СКР по Кемеровской области — Кузбассу. Ранее говорилось, что женщина — юрист, но позже выяснилось, что она проходит свидетелем по делу.

Когда началась стрельба, один из свидетелей происшествия смог нажать тревожную кнопку. На место прибыли судебные приставы и сотрудники Росгвардии.

Стрелявший задержан. Судебный пристав, получивший ранение в брюшную полость, умер в машине скорой. Женщине делают операцию, она находится в тяжёлом состоянии. Решается вопрос о предъявлении обвинения стрелку и об избрании ему меры пресечения.

Медики не дают прогнозов насчёт состояния раненой женщины. Операция продлится не менее трёх часов, сообщает «Интерфакс-Сибирь». Врачи делают всё возможное.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стрельбу из ружья открыл посетитель в здании мирового суда Новокузнецка. В результате смертельное ранение получил судебный пристав, ранена женщина.