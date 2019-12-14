СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса под Екатеринбургом, в результате которого пострадали 15 человек.
Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Устанавливается точное число пострадавших, степень вреда здоровью. Истребуется документация о перевозке граждан, назначается комплекс судебных экспертиз и другие следственные действия, — говорится в сообщении СК по Свердловской области.
Ранее Минздрав Свердловской области сообщал о 14 пострадавших в ДТП на 242-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. Там перевернулся заказной автобус, писал NEWS.ru.
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