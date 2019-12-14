Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар разгорелся около четырёх часов утра на нефтеперерабатывающем заводе Total во Франции. Он расположен в департаменте Приморская Сена.

Надлежащие меры внутреннего реагирования были немедленно приняты. Компетентные власти, а также пожарно-аварийная служба департамента были предупреждены, — сообщает радиостанция France Info со ссылкой на компанию. В результате ЧП никто не...