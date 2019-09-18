https://static.news.ru/photo/288f7a8a-d9f1-11e9-a7f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения экипажа северокорейской браконьерской шхуны в Японском море на российских пограничников.

Дело возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», сообщили в пресс-службе СК.

Нападение на осмотровую группу российских пограничников было совершено экипажем северокорейской шхуны 17 сентября. В результате инцидента пострадали трое российских военнослужащих. ФСБ задержала за браконьерство два судна и более 80 граждан КНДР.

Как ранее писал News.ru, северокорейские суда, которые были задержаны после нападения на российских военнослужащих в Японском море, конвоируют в Находку.