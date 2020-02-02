https://static.news.ru/photo/2d3f95cc-459b-11ea-af8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело против боксёра Георгия Кушиташвили, сломавшего нос сотруднику Росгвардии в центре Москвы.

Уголовное дело возбуждено по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Информацию об этом подтвердили и в пресс-службе Управления Росгвардии по Москве, не уточнив фамилию задержанного.

Инцидент произошёл ночью 2 февраля. В ходе потасовки Кушиташвили резко ударил одного из сотрудников Росгвардии и сломал ему нос. Пострадавшего госпитализировали. По факту происшествия полиция начала проверку. 24-летний Георгий Кушиташвили входит в состав сборной России, является чемпионом 2018 года в весовой категории до 81 кг.

Ранее появилось видео задержания боксёра. На кадрах видно, как Кушиташвили и его приятеля Овика Оганисяна выводят из подъезда дома на Фрунзенской набережной. По предварительным данным, молодые люди искали там закладку с наркотиком, отмечал NEWS.ru.