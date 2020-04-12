Дело возбудили против сбежавших из психлечебницы в Иркутске пациентов

https://static.news.ru/photo/89515d76-7c93-11ea-b7e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шестеро пациентов, сбежавших из иркутской психиатрической больницы, стали фигурантами уголовного дело.

По данным областного СУ СКР, возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, совершённой в отношении работников, осуществляющих свою служебную деятельность.

Мужчины напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой, — уточнили в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, охрана Иркутской областной психиатрической больницы № 1, расположенной в микрорайоне Юбилейный, даже не поняла, что у неё из-под носа сбежали пациенты.

В Иркутске шесть человек совершили побег из областной психиатрической больницы. Полиция объявила их в розыск и разослала ориентировки на всех сбежавших. По некоторым данным, им от 19 до 28 лет.