Дело возбудили против сбежавших из психлечебницы в Иркутске пациентов

Шестеро пациентов, сбежавших из иркутской психиатрической больницы, стали фигурантами уголовного дело.
По данным областного СУ СКР, возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, совершённой в отношении работников, осуществляющих свою служебную деятельность.
Мужчины напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой, — уточнили в ведомстве.
Как писал NEWS.ru, охрана Иркутской областной психиатрической больницы № 1, расположенной в микрорайоне Юбилейный, даже не поняла, что у неё из-под носа сбежали пациенты.
В Иркутске шесть человек совершили побег из областной психиатрической больницы. Полиция объявила их в розыск и разослала ориентировки на всех сбежавших. По некоторым данным, им от 19 до 28 лет.
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