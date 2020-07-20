Дело возбудили после нападения на дом экс-директора «Ростсельмаша»

СКР возбудил уголовное дело после нападения на дом экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова и убийства его сестры. ЧП произошло в Азовском районе Ростовской области.
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Полиция в настоящее время устанавливает все обстоятельства случившегося. На месте инцидента работают полицейские и сотрудники СК РФ, которые проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий.
83-летний Юрий Песков был гендиректором «Ростсельмаша» с 1978 года по 1996 год. В 80-х годах он некоторое время совмещал эту должность с постом заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Песков награждён орденами и различными премиями, имеет звание Героя Социалистического Труда, писал NEWS.ru.
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