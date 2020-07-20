Дело возбудили после нападения на дом экс-директора «Ростсельмаша»

https://static.news.ru/photo/88bab4e6-c9d9-11ea-9757-fa163e074e61_660.jpg Фото: rostov.sledcom.ru

СКР возбудил уголовное дело после нападения на дом экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова и убийства его сестры. ЧП произошло в Азовском районе Ростовской области.

Как передаёт «Интерфакс», дело будут расследовать по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «в» ч. 4 ст.162 УК РФ (разбой). Информацию о нападении на дом Пескова агентству подтвердил совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин. По его словам, 83-летний пенсионер сейчас находится в больнице. Он получил травму головы, а тело его 80-летней сестры с признаками насильственной смерти было найдено на территории домовладения в селе Новомаргаритово Азовского района.

Полиция в настоящее время устанавливает все обстоятельства случившегося. На месте инцидента работают полицейские и сотрудники СК РФ, которые проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

83-летний Юрий Песков был гендиректором «Ростсельмаша» с 1978 года по 1996 год. В 80-х годах он некоторое время совмещал эту должность с постом заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Песков награждён орденами и различными премиями, имеет звание Героя Социалистического Труда, писал NEWS.ru.