https://static.news.ru/photo/6a8d7aae-dabe-11e9-b71f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уголовное дело в отношении Артема Прохорова, которого обвиняют в избиении представителя Росгвардии на «Газпром-Арене», зарегистрировал Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба суда.

При этом указано, что дело пока не принято к производству, передаёт РИА Новости .

Столкновение между болельщиками и омоновцами произошло во время матча «Зенит»-«Краснодар», который проходил в Петербурге 3 августа. Фанаты кинули в сотрудников Росгвардии, следивших за порядком на матче, тяжёлый предмет. При этом первый омоновец получил травмы от брошенного камня, а второго избили.

Потерпевший серьёзно пострадал. У омоновца диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа. Подозреваемый был задержан 6 августа, писал News.ru.