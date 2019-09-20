https://static.news.ru/photo/1bab8d1c-dc45-11e9-b50e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ronald Wittek/imagebroker.com/Global Look Press

Уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России для выведения волкособов, передала в прокуратуру полиция Хельсинки. Скрещивание собак и волков запрещено финским законом.

Как сообщил портал Yle , расследование ведётся по нескольким статьям уголовного кодекса Финляндии. Среди них — «Нарушение законов об охране животных» и «Контрабанда животных».

Всего по делу проходят восемь человек, но главной подозреваемой является хозяйка фермы, занимавшаяся скрещиванием собак и волков. Она арестована.

Животные содержались в ненадлежащих условиях. Во время обысков в городе Ориматтила двух волков обнаружили запертыми в сауне у подруги подозреваемой без воды и еды. В Карккиле нашли чистопородного североевропейского волка.

64 собаки, кошка, куры, голуби, миниатюрные свиньи и козы, содержащиеся в антисанитарных условиях, были найдены полицейскими в общине Лоппи. Следователи полагают, что именно сюда привозили контрабандных волков из России.

По версии следствия, преступления совершались в период с июля 2016 по январь 2019 года. При этом Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии запретило волкособов с 1 июня 2019 года.

До принятия закона содержание гибридов волка и собаки в стране было разрешено. Волкособов финны заводили как домашних питомцев. Таких особей в стране около одной тысячи. Согласно закону, всех домашних волкособов, взятых до 1 июня, можно содержать дома до конца их жизни.

В конце июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об обновлённом перечне потенциально опасных собак. В него включены 12 пород четвероногих и их метисы. Волкособ также вошёл в этот список, писал News.ru.